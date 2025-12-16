Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Huber + Suhner-Performance 16.12.2025 10:03:58

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Huber + Suhner-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Huber + Suhner-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 1,395 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 200,84 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 15.12.2025 auf 144,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 100,84 Prozent vermehrt.

Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

