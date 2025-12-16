Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Performance
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Huber + Suhner-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 1,395 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 200,84 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 15.12.2025 auf 144,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 100,84 Prozent vermehrt.
Huber + Suhner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Optimismus in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.12.25
|HUBER+SUHNER präzisiert Guidance für 2025 (EQS Group)
|
15.12.25