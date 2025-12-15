SPI aktuell: SPI mit Gewinnen

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,03 Prozent auf 17 911,08 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,268 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,259 Prozent fester bei 17 774,99 Punkten in den Handel, nach 17 729,15 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 774,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 911,08 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SPI auf 17 391,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der SPI noch bei 16 887,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Stand von 15 581,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 15,42 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 911,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 7,34 Prozent auf 1,17 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,85 Prozent auf 0,15 CHF), Feintool International (+ 2,96 Prozent auf 10,45 CHF), Sonova (+ 2,60 Prozent auf 205,20 CHF) und Partners Group (+ 2,50 Prozent auf 975,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Schweiter Technologies (-13,49 Prozent auf 240,50 CHF), Evolva (-7,32 Prozent auf 0,76 CHF), Huber + Suhner (-6,49 Prozent auf 144,00 CHF), Carlo Gavazzi (-4,91 Prozent auf 164,50 CHF) und Kudelski (-4,30 Prozent auf 1,23 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 055 332 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 278,025 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2025 hat die MindMaze Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,90 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at