Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
09.11.2025 12:32:00
Huge News for Meta Stock Investors
Meta (NASDAQ: META) revealed critical insights that investors will not want to miss.*Stock prices used were the afternoon prices of Nov. 6, 2025. The video was published on Nov. 8, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
07.11.25
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
31.10.25
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Meta-Aktie tiefrot: Umsatz verbessert - Gewinn wegen Änderungen in der Buchhaltung eingebrochen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.