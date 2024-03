Hugo-Boss-CEO: Erreichen Umsatzziel maximal "wenige Monate" später

Von Ukrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo Boss rechnet maximal mit "wenigen Monaten" - und nicht einem Jahr - Verzögerung bei Erreichen des 2025er Umsatzziels von 5 Milliarden Euro. Falls sich das Erreichen des Ziels aufgrund des makroökonomischen Umfelds verschieben sollte, dürfte es sich um "wenige Monate" handeln, sagte Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder in der Medien-Telefonkonferenz.

Grieder und CFO Yves Müller zeigten sich überzeugt, das Ziel einer EBIT-Marge von mindestens 12 Prozent bis 2025 zu erreichen. Müller verwies auf die deutlichen Verbesserungen in der EBIT-Marge seit 2021. Außerdem bewege sich die Bruttomarge deutlich in die richtige Richtung, was wiederum der EBIT-Marge zugute komme.

Das EBIT-Margen-Ziel 2025 stellt sich derzeit als überaus ambitioniert dar. 2023 betrug die Marge 9,8 Prozent, 2024 soll sie sich auf 10,0 bis 10,7 Prozent verbessern, also um 20 bis 90 Basispunkte. Die Verbesserung zwischen 2022 und 2023 betrug 60 Basispunkte.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2024 04:28 ET (09:28 GMT)