MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 25,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,882 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 36,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,47 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at