WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

09.09.2025 05:49:38

IAA: Automesse öffnet - Bundeskanzler Merz kommt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Automesse IAA Mobility öffnet am Dienstag in München. Bis Freitag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände über Neuheiten der Branche informieren und verschiedene Modelle unter die Lupe nehmen. Offiziell eröffnet werden soll die Messe unter anderem mit einer Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich im Anschluss bei einem Rundgang selbst ein Bild machen wird.

Im Blickpunkt der Messe stehen unter anderem neue Elektromodelle deutscher Hersteller. Die Autobauer stehen derzeit unter Druck. Ob BMW, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) oder Audi: Alle verzeichneten im ersten Halbjahr deutliche Gewinnrückgänge.

In diesem Jahr sind auf der IAA so viele chinesische Unternehmen vertreten wie noch nie. 116 Aussteller aus der Volksrepublik zählt die Mobilitätsmesse nach vorläufigen Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Von Deutschland abgesehen kommen aus keinem anderen Land so viele Unternehmen nach München./jwe/DP/jha

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen

08.09.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Mercedes-Benz Group Outperform RBC Capital Markets
05.08.25 Mercedes-Benz Group Halten DZ BANK
31.07.25 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
BMW AG 87,92 -0,75% BMW AG
BYD Co. Ltd. 11,56 1,49% BYD Co. Ltd.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,33 -1,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Stellantis 7,61 -2,06% Stellantis
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,30 2,30% Volkswagen (VW) AG Vz.

Gegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- US-Börsen in Grün -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street ging es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.
