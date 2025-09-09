Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
09.09.2025 05:49:38
IAA: Automesse öffnet - Bundeskanzler Merz kommt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Automesse IAA Mobility öffnet am Dienstag in München. Bis Freitag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände über Neuheiten der Branche informieren und verschiedene Modelle unter die Lupe nehmen. Offiziell eröffnet werden soll die Messe unter anderem mit einer Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich im Anschluss bei einem Rundgang selbst ein Bild machen wird.
Im Blickpunkt der Messe stehen unter anderem neue Elektromodelle deutscher Hersteller. Die Autobauer stehen derzeit unter Druck. Ob BMW, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) oder Audi: Alle verzeichneten im ersten Halbjahr deutliche Gewinnrückgänge.
In diesem Jahr sind auf der IAA so viele chinesische Unternehmen vertreten wie noch nie. 116 Aussteller aus der Volksrepublik zählt die Mobilitätsmesse nach vorläufigen Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Von Deutschland abgesehen kommen aus keinem anderen Land so viele Unternehmen nach München./jwe/DP/jha
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|87,92
|-0,75%
|BYD Co. Ltd.
|11,56
|1,49%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|52,33
|-1,28%
|Stellantis
|7,61
|-2,06%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,30
|2,30%
