IBEX 35-Papier Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Enagas-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,722 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.12.2025 509,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,10 Prozent verringert.

Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 3,43 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at