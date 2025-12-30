Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Profitabler Enagas-Einstieg?
|
30.12.2025 10:03:41
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.12.2024 wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Anteile betrug an diesem Tag 11,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 856,898 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 13,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 268,21 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 268,21 EUR entspricht einer Performance von +12,68 Prozent.
Enagas war somit zuletzt am Markt 3,42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enagas S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Enagas S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enagas S.A.
|13,12
|0,27%