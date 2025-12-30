IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.12.2024 wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Enagas-Anteile betrug an diesem Tag 11,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 856,898 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 13,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 268,21 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 268,21 EUR entspricht einer Performance von +12,68 Prozent.

Enagas war somit zuletzt am Markt 3,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

