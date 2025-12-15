Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
15.12.2025 10:04:02
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Fluidra-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Aktie betrug an diesem Tag 3,03 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 330,579 Fluidra-Aktien im Depot. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 12.12.2025 7 768,60 EUR wert, da der Schlussstand 23,50 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 676,86 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Fluidra eine Börsenbewertung in Höhe von 4,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
