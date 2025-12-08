IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fluidra-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 08.12.2020 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Fluidra-Aktie an diesem Tag bei 18,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,476 Fluidra-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 23,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,22 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fluidra belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at