Performance unter der Lupe 11.12.2025 10:03:31

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,48 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hat, hat nun 15,432 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 5,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,76 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Inmobiliaria Colonial, eine Marktkapitalisierung von 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

