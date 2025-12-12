IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amadeus IT-Investment gewesen.

Am 12.12.2020 wurde die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,661 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.12.2025 102,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,76 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 26,78 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag des Amadeus IT-Papiers an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Papiers auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at