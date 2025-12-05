Amadeus IT Aktie
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,44 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 194,401 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 990,67 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 04.12.2025 auf 61,68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 27,00 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers belief sich damals auf 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
