Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
02.09.2025 22:46:39
INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf
DOW JONES--Flatexdegiro - und nicht Just Group - werden neu in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Der Indexbetreiber Stoxx Ltd. korrigierte am Dienstagabend seine Mitteilung vom Montag und begründete dies mit Datenunstimmigkeiten.
Die nachfolgend aufgelisteten Änderungen werden mit der Öffnung der europäischen Märkte am 22. September wirksam:
===
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Argenx
HERAUSNAHME
- Nokia
+ STOXX-50
AUFNAHME
- BBVA
HERAUSNAHME
- BASF
- Mercedes-Benz
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Abivax
- Camurus
- Fraport
- Nordex
HERAUSNAHME
- Banca Popolara di Sondrio
- Computacenter
- Embracer Group
- Verallia
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 16:46 ET (20:46 GMT)
