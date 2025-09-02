Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

02.09.2025 22:46:39

INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf

DOW JONES--Flatexdegiro - und nicht Just Group - werden neu in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Der Indexbetreiber Stoxx Ltd. korrigierte am Dienstagabend seine Mitteilung vom Montag und begründete dies mit Datenunstimmigkeiten.

Die nachfolgend aufgelisteten Änderungen werden mit der Öffnung der europäischen Märkte am 22. September wirksam:

===

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Argenx

- Deutsche Bank

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Nokia

- Pernod Ricard

- Stellantis

+ STOXX-50

AUFNAHME

- BBVA

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- BASF

- Mercedes-Benz

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Abivax

- Camurus

- Flatexdegiro

- Fraport

- Nordex

- Unicaja Banco

- Zegona Communications

HERAUSNAHME

- Banca Popolara di Sondrio

- Carl Zeiss Meditec

- Computacenter

- Embracer Group

- Gerresheimer

- Redcare Pharmacy

- Verallia

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 16:46 ET (20:46 GMT)

