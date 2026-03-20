Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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20.03.2026 14:59:20
Instagram accounts trivialize the Holocaust
In Instagram posts, Nazi perpetrators are glorified, while their war crimes and role in the Holocaust are omitted. Victims' organizations call it an "attack on the dignity of the survivors."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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20.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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20.03.26
|Lehrerverband: WhatsApp-Regulierung 'kaum realistisch' (dpa-AFX)
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17.03.26
|Beschwerde gegen Facebook: Playboy Deutschland wehrt sich - Meta-Aktie im Fokus (dpa-AFX)
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17.03.26
|ROUNDUP: Beschwerde gegen Sperrung der Facebook-Seite von Playboy Deutschland (dpa-AFX)
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13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
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13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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