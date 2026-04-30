Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.04.2026 22:10:54
Instagram Cracks Down on Accounts That Mostly Post Unoriginal Content
The social media giant's originality guidelines now extend beyond Reels to photos and carousels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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