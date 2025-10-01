Instagram erlaubt auch Nutzern in Europa Standort auf Karte zu teilen - Meta Platforms-Aktie tiefer

Rund zwei Monate nach dem Start in den USA gibt Instagram auch Nutzern in anderen Ländern die Möglichkeit, in der App ihren jüngsten Standort auf einer Karte zu teilen.

In Deutschland und Europa wird die Funktion gleich mit den Verbesserungen eingeführt, die nach der Kritik von US-Nutzern eingeführt wurden.

So wird nun dauerhaft angezeigt, ob man seinen Standort teilt. In der Anfangszeit in den USA war das nicht so leicht ersichtlich - und einige Nutzer bekamen den Eindruck, dass Instagram die Position ohne vorherige Einwilligung veröffentlichte. Instagram-Chef Adam Mosseri versicherte aber, das sei nicht der Fall gewesen. Es habe nur Verwirrung wegen einer potenziell irreführenden Anzeige gegeben.

Instagram betont, dass das Teilen des Standorts standardmäßig ausgeschaltet bleibt, bis die Nutzer es ausdrücklich aktivieren. Man kann auch einzelne Personen festlegen, mit denen die Position geteilt oder nicht geteilt werden soll, sowie einzelne Orte ausschließen.

Instagram ist die Video- und Foto-Plattform des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Die Konkurrenz-App Snapchat hat schon länger eine Karte, auf der Nutzer ihre Position mit Freunden teilen können.

Die Meta Platforms-Aktie notiert am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 2,14 Prozent tiefer bei 718,67 US-Dollar.

