Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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27.06.2026 14:12:01
Intel vs. Navitas: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
The chip industry is splitting between traditional giants and niche disruptors. Choosing between Intel (NASDAQ:INTC) and Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) depends on whether you prefer turnaround potential or specialty growth.Intel is a legacy titan reinventing itself as a foundry, while Navitas focuses on next-generation power materials like gallium nitride. Investors compare them to decide whether to bet on a massive manufacturing reboot or the adoption of more efficient power chips in AI and electric vehicles.Intel designs and manufactures products within the semiconductor stocks category for data centers, cloud, and edge markets. The company is pivoting toward its IDM 2.0 strategy, which involves acting as a foundry to manufacture chips for other designers. This transformation requires massive capital investment to compete with established global manufacturers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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