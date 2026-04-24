NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 35 auf 45 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Sowohl die Resultate des Chipkonzerns für das vergangene als auch die Aussagen zum laufenden Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Harlan Sur in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies spiegele die Stärke bei Hardware- und Softwarelösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) wider. Sur verwies zudem auf die abermals erhöhten Investitionen. Wegen der Qualität der Gewinne (EPS) und des im zweiten Halbjahr zu erwartenden Gegenwinds für die Bruttomargen bleibe er aber trotz angehobener Schätzungen vorsichtig für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 45,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 66,78
|
Abst. Kursziel*:
-32,61%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 66,78
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32,61%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
13:33
|ROUNDUP: Intel übertrifft in KI-Boom Erwartungen - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
12:50
|Intel-Aktie nach Zahlen im Höhenflug: Rally mit Risikocharakter (finanzen.at)
|
12:33
|MARKT USA/Technologiewerte mit Rückenwind erwartet (Dow Jones)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 45 Dollar - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:33
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|13:41
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|13:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|13:34
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Roche Buy
|UBS AG
|13:15
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:13
|RELX Buy
|UBS AG
|13:13
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13:12
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:11
|ASOS Neutral
|UBS AG
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:05
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:46
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:37
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:37
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12:35
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:34
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:33
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|12:09
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:08
|Eni Buy
|UBS AG
|11:58
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:58
|FUCHS Buy
|UBS AG
|11:56
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:48
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:42
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:28
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|11:00
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.