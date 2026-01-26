Intel Aktie

35,66EUR -2,49EUR -6,51%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

26.01.2026 16:25:59

Intel Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Probleme in der Produktion belasteten den Halbleiterhersteller kurzfristig, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fertigung von Chips mit neuer Prozessorarchitektur weise noch zu viele Fehler auf. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sei die Aktien hoch bewertet./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:29 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Verkaufen
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
$ 42,71 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 42,74 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

