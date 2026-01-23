Intel Aktie

40,28EUR -5,91EUR -12,80%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 09:39:03

Intel Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht, weshalb er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2026 reduziert habe. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Underweight
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 54,32 		Abst. Kursziel*:
-35,57%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 54,32 		Abst. Kursziel aktuell:
-35,57%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten