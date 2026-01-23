Intel Aktie
|40,28EUR
|-5,91EUR
|-12,80%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht, weshalb er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2026 reduziert habe. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Intel Corp.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
$ 54,32
Abst. Kursziel*:
-35,57%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
$ 54,32
Abst. Kursziel aktuell:
-35,57%
Analyst Name::
Harlan Sur
KGV*:
-
