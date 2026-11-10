Intel Aktie

51,99EUR -0,97EUR -1,83%
Intel ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 15:07:09

Intel Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einem Investorengespräch auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorhersteller rechne 2027 mit einem Wachstumsjahr, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde davon ausgegangen, dass die Stärke im Rechenzentren-Bereich die Auswirkungen von Lieferengpässen und die Schwäche im PC-Segment mehr als ausgleiche. Der Experte hält seine neutrale Bewertung der Aktie aufgrund der hohen Bewertung und fehlender Kurstreiber aufrecht./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 58,39 		Abst. Kursziel*:
28,45%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 58,80 		Abst. Kursziel aktuell:
27,55%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

mehr Analysen
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 51,99 -1,83% Intel Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

15:07 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
14:28 adidas Outperform Bernstein Research
14:25 Nike Outperform Bernstein Research
12:00 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
11:26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:17 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:12 PATRIZIA Buy Warburg Research
11:11 GEA Hold Warburg Research
11:09 FUCHS Buy Warburg Research
11:08 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
10:55 Jungheinrich Neutral UBS AG
10:54 Infineon Neutral UBS AG
10:54 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
10:47 Walmart Outperform RBC Capital Markets
10:41 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:20 Hannover Rück Buy UBS AG
10:11 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
09:58 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:55 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:52 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09:48 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 GEA Buy Deutsche Bank AG
09:31 Bayer Buy Deutsche Bank AG
09:26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
09:22 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:20 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:53 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 HUGO BOSS Sell Deutsche Bank AG
08:30 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 Danone Outperform Bernstein Research
08:19 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:16 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:14 Unilever Outperform Bernstein Research
08:13 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 E.ON Outperform Bernstein Research
07:51 GEA Buy UBS AG
07:50 Engie Outperform Bernstein Research
07:49 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen