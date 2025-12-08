Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
08.12.2025 01:31:00
Interested in Micron Technology (MU)? Mark Your Calendars for Dec. 17, 2025.
Micron Technology (NASDAQ: MU) reports results for fiscal first-quarter 2026 on Dec. 17. If analyst estimates prove accurate, shareholders might want to break out the champagne -- or at least a celebratory energy drink. You know the drill: Massive computing demand from artificial intelligence (AI) software giants can power massive business results on the hardware side.Wall Street analysts expect the memory chip giant to post earnings of $3.79 per share on revenue of $12.61 billion. That year-over-year growth would make even the most jaded tech investor do a double-take. The earnings estimate points to more than double last year's Q1 earnings of $1.79 per share. Revenue should jump 45% higher, from $8.71 billion.Recent moves signal confidence in the AI boom's staying power. In November, Micron began shipping its automotive UFS 4.1 solution, doubling bandwidth to 4.2 gigabytes per second (GB/s) to feed data-hungry AI models in next-generation vehicles. Every car is basically a computer nowadays, you know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|204,55
|5,10%
