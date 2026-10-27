IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
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27.10.2026 12:52:09
IQVIA Holdings Boosts FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, life sciences services company IQVIA Holdings Inc. (IQV) raised its adjusted earnings and revenue guidance range for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $12.90 to $13.00 per share on revenues between $17.35 billion and $17.50 billion.
Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $12.80 to $13.00 per share on revenues between $17.275 billion and $17.475 billion.
In Tuesday's pre-market trading, IQV is trading on the NYSE at $280.00, up $6.40 or 2.34 percent
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