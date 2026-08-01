Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.08.2026 20:11:00

Is Bloom Energy in Its Nvidia Moment?

Bloom Energy (NYSE: BE) just reported monster earnings on July 28 for the second quarter of 2026, but the stock price has still been wobbly.As of this writing, the stock price is trading at around $218 in the early morning of July 31, roughly where it was on July 24. Some of the choppiness in the recent trading activity could simply be due to Bloom's success over the last several years. And just as with Nvidia (NASDAQ: NVDA), when a company becomes so successful, expectations become that much harder to meet.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bloom Energy

mehr Nachrichten