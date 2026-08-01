Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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01.08.2026 20:11:00
Is Bloom Energy in Its Nvidia Moment?
Bloom Energy (NYSE: BE) just reported monster earnings on July 28 for the second quarter of 2026, but the stock price has still been wobbly.As of this writing, the stock price is trading at around $218 in the early morning of July 31, roughly where it was on July 24. Some of the choppiness in the recent trading activity could simply be due to Bloom's success over the last several years. And just as with Nvidia (NASDAQ: NVDA), when a company becomes so successful, expectations become that much harder to meet.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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