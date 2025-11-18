BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
18.11.2025 14:15:00
Is BYD Stock a Millionaire Maker?
BYD (OTC: BYDDY), China's largest automaker, has minted a lot of millionaires since its public debut in 2002. A $10,000 investment in its Hong Kong IPO would be worth $1.07 million today.That rally was driven by its evolution from a battery maker into an automaker, and its expansion into the electric vehicle (EV) market. Warren Buffett's Berkshire Hathaway, which invested in BYD in 2008, also reaped some big profits from the automaker before closing out its position earlier this year.Image source: BYD.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
