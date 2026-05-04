Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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04.05.2026 23:30:00
Is Eli Lilly Stock Heading for $1,000?
Eli Lilly (NYSE: LLY) just delivered another fantastic quarter, showcasing its impressive growth prospects. The company has been a leader in the growing GLP-1 drug market, with fantastic assets in Mounjaro and Zepbound driving much of its growth in recent years. However, despite its strong growth, the stock has given back gains in recent months and is down from the highs of more than $1,100 that it reached earlier in the year. On Monday, it was trading at around $960. In light of its strong Q1 results, can it get back to $1,000 and potentially hit new highs? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eli Lilly
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Ziele angehoben (dpa-AFX)
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30.04.26
|Eli Lilly profits more than double as weight-loss revenue soars (Financial Times)
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30.04.26
|ROUNDUP: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Pharmahersteller erhöht Ziele (dpa-AFX)
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28.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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21.04.26
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21.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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14.04.26
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Analysen zu Eli Lilly
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