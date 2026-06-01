Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.06.2026 15:41:00
Is Instagram Down? What to Know
Instagram users started reporting issues with the social media app on Monday morning. Here's what we know so far.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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