Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.10.2026 18:45:01

Is Meta Platforms Stock Heading for $1,000?

Social media giant Meta Platforms (NASDAQ:META) has rallied 15% this year as it looks to be on track to hit a new all-time high. The business has done well despite adversity and legal challenges relating to the addictiveness of its platforms.

The company generates billions in revenue from advertisers, and the hope is that its new artificial intelligence (AI) assistant, Muse, could drive even more revenue growth. Despite a market cap of around $2 trillion, the stock doesn't look overpriced and may still have more upside. Could it hit $1,000 in the near future?

Image source: Getty Images.

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