Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
18.02.2026 22:15:00
Is Micron Technology the Next Taiwan Semiconductor Manufacturing?
Micron Technology (NASDAQ: MU) has been an incredible investment over the past few years. The memory chip maker has seen huge demand, thanks to artificial intelligence (AI). Its stock has risen over 40% since 2026 began, and is up nearly 400% since 2025. Few stocks have delivered that level of return, but we can't go back and capture those returns now; there's only the future.Micron's success has drawn comparison to several companies, among them Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). So, could Micron be the next Taiwan Semiconductor? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)