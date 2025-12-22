Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.12.2025 16:30:00

Is Palantir Stock a Buy in 2026?

As of this writing, shares of data analytics specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have risen by 150% this year. This makes it the eighth-best and third-highest performing stock in the S&P 500 and Nasdaq-100, respectively, in 2025. Let's break down Palantir's epic performance this year and assess if the artificial intelligence (AI) darling can keep up the momentum heading into 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten