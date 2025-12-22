Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
22.12.2025 16:30:00
Is Palantir Stock a Buy in 2026?
As of this writing, shares of data analytics specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have risen by 150% this year. This makes it the eighth-best and third-highest performing stock in the S&P 500 and Nasdaq-100, respectively, in 2025. Let's break down Palantir's epic performance this year and assess if the artificial intelligence (AI) darling can keep up the momentum heading into 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
