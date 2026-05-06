eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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06.05.2026 17:00:00
Is PayPal Stock the Ultimate Value Trap?
In this video, I will go over PayPal's (NASDAQ: PYPL) earnings report and explain why the stock dropped yet again. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of May. 5, 2026. The video was published on May. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu eBay Inc.
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06.05.26
|PayPal, Mastercard and Visa probed over alleged UK antitrust breaches (Financial Times)
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06.05.26
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05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
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04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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04.05.26
|GameStop visiert Übernahme von eBay an - Aktien im Blick (dpa-AFX)
Analysen zu eBay Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|80 175,00
|2,46%
|eBay Inc.
|90,50
|-1,56%
|PayPal Inc
|39,34
|-0,15%
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