Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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04.09.2026 06:40:00
Is Rocket Lab Stock a Millionaire Maker?
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is carving out an important niche in the space industry, and the company's upcoming Neutron rocket could be the key to its eventual success.Some investors looking to benefit from Rocket Lab's potential growth are likely wondering whether owning enough Rocket Lab stock could turn them into millionaires when this rocket stock takes off.While I think Rocket Lab stock is worth owning, it's unlikely to make you a millionaire. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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