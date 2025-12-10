Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|
10.12.2025 11:30:00
Is Snowflake Stock a Buying Opportunity Before 2026?
Snowflake (NYSE: SNOW) is an excellent business, but this video will answer whether the price is worth paying.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 6, 2025. The video was published on Dec. 8, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snowflakemehr Nachrichten
|
04.12.25
|Snowflake-Aktie kann von starken Zahlen nicht profitieren: Gewinn und Umsatz über den Erwartungen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Erste Schätzungen: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.08.25
|Snowflake-Aktie springt kräftig hoch: Snowflake übertrifft Erwartungen (finanzen.at)
|
27.08.25
|Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Snowflake zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)