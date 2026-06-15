Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.06.2026 16:00:00

Is SpaceX Stock Headed Higher After a Strong Start on Day One?

SpaceX (NASDAQ: SPCX) stock began trading on Friday, and despite a high valuation out of the gate, it finished its first day up more than 19%, closing at a price of just under $161. Demand for the IPO was strong, as retail investors are bullish on the company, which is run by Elon Musk.It has been one of the most highly anticipated new offerings, potentially ever. The momentum may very well continue in the days and weeks ahead, but it's also likely to be a volatile investment.Is it a good idea to buy SpaceX stock right now, or should you hold off given the risks?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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