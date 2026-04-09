Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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09.04.2026 02:17:00
Is Spotify Stock a Buy Now?
It has been a volatile stretch for Spotify (NYSE: SPOT) investors. Shares of the audio streaming specialist have pulled back significantly from their 52-week high of $785, trading around $483 as of this writing. In addition, the stock is down about 17% year to date.This sharp decline comes even though the company posted exceptional fourth-quarter financial results in February. A pullback like this, even as the business thrives, may leave many investors wondering whether the sell-off has created a buying opportunity. After all, the underlying business continues to grow rapidly, with profit margins expanding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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