CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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29.03.2026 13:12:00
I've Changed My Mind on CrowdStrike Stock. The Agentic AI Boom Changes Everything.
Shares of CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) have shed more than a third of their value since hitting an all-time high in November. A lot of high-growth tech stocks have stumbled in recent months, but CrowdStrike and most of its cybersecurity peers have come under laser-focused bearish selling pressure since late February.Many publicly traded software-as-a-service companies (SaaS stocks) have been suffering since January. The release of agentic AI tools -- along with the potential for more powerful solutions down the line -- poses a challenge to enterprise software companies. If their clients can automate tasks with fewer licenses or modules, many SaaS leaders can stumble as a chunk of their client budgets go elsewhere.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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