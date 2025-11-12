AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|
12.11.2025 20:53:28
Jackson Square Buys 89,000 shares of HVAC Company AAON (Nasdaq: AAON) While Selling Nvidia
On November 5, 2025, Jackson Square Partners, LLC disclosed a buy of 88,516 shares of AAON (NASDAQ:AAON), increasing its position by approximately $9.16 million for the quarter ended September 30, 2025.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 5, 2025, Jackson Square Partners, LLC reported purchasing 88,516 additional shares of AAON during the quarter. The fund’s total stake in the company reached 133,734 shares, valued at $12.50 million. This increased AAON’s weight in the portfolio to 5.05% of reportable assets.The fund increased its exposure to AAON, which now comprises 5.1% of 13F reportable assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|Michael Burry spekuliert gegen KI-Hype: Fokus auf Aktien von NVIDIA und Palantir (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)