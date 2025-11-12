AAON Aktie

AAON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 20:53:28

Jackson Square Buys 89,000 shares of HVAC Company AAON (Nasdaq: AAON) While Selling Nvidia

On November 5, 2025, Jackson Square Partners, LLC disclosed a buy of 88,516 shares of AAON (NASDAQ:AAON), increasing its position by approximately $9.16 million for the quarter ended September 30, 2025.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 5, 2025, Jackson Square Partners, LLC reported purchasing 88,516 additional shares of AAON during the quarter. The fund’s total stake in the company reached 133,734 shares, valued at $12.50 million. This increased AAON’s weight in the portfolio to 5.05% of reportable assets.The fund increased its exposure to AAON, which now comprises 5.1% of 13F reportable assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten