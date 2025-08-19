JOST Werke Aktie

JOST Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

Kurszielerhöhung 19.08.2025 11:11:38

JOST Werke-Aktie legt zu - Analyst Hauck sieht Potenzial

Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking zugelegt.

Mit zeitweise 2,92 Prozent Kursplus auf 52,90 Euro blieben die JOST Werke-Titel aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.

Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: JOST Werke

