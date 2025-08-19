JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Kurszielerhöhung
|
19.08.2025 11:11:38
JOST Werke-Aktie legt zu - Analyst Hauck sieht Potenzial
Mit zeitweise 2,92 Prozent Kursplus auf 52,90 Euro blieben die JOST Werke-Titel aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.
Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JOST Werke
Nachrichten zu JOST Werke AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
15.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.08.25
|JOST Werke-Aktie im Aufwind: Gewinn höher als erwartet (dpa-AFX)
|
14.08.25
|EQS-News: JOST increases sales and earnings supported by the integration of the new Hydraulics business (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: JOST steigert Umsatz und Ergebnis unterstützt durch die Integration des neuen Hydraulik Geschäfts (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: JOST Werke zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|EQS-News: JOST unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutares (EQS Group)
|
11.08.25
|EQS-News: JOST signs agreement to sell the cranes business of Hyva to Mutares (EQS Group)
Analysen zu JOST Werke AGmehr Analysen
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:18
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|54,70
|6,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.