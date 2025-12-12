Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,31 Prozent stärker bei 16 919,63 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 83,517 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 16 904,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 867,24 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 919,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 895,85 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,240 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.11.2025, den Stand von 16 172,08 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Stand von 16 561,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 174,91 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 21,84 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 1,80 Prozent auf 5,66 EUR), PNE (+ 1,76 Prozent auf 10,38 EUR), SMA Solar (+ 1,76 Prozent auf 37,00 EUR), GFT SE (+ 1,74 Prozent auf 18,74 EUR) und DEUTZ (+ 1,52 Prozent auf 8,66 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Springer Nature (-1,37 Prozent auf 18,70 EUR), STO SE (-1,13 Prozent auf 122,80 EUR), JOST Werke (-1,10 Prozent auf 54,00 EUR), ATOSS Software (-1,05 Prozent auf 112,80 EUR) und Drägerwerk (-0,74 Prozent auf 66,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 54 295 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 7,134 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

