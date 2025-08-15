Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Monitor 15.08.2025 10:04:00

JPMorgan-Prognose: GEA und Scout24 könnten Porsche AG und Sartorius im DAX ersetzen

JPMorgan-Prognose: GEA und Scout24 könnten Porsche AG und Sartorius im DAX ersetzen

Das heiße Kopf-an-Kopf-Rennen um Plätze im deutschen Leitindex DAX geht weiter.

Aktuell dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung noch nur zwei Wechsel im September anstehen, statt der zuletzt ins Spiel gebrachten drei.

Nach wie vor sieht Analyst Pankaj Gupta den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA aus dem MDAX in den DAX aufsteigen. In den Index der mittelgroßen Werte absteigen dürften dafür nach wie vor der Sportwagenbauer Porsche und obendrein der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, wie der Experte in einer aktuellen Studie schreibt.

Zuvor hatte Gupta neben der Porsche AG auch die Volkswagen-Dachholding Porsche SE als Abstiegskandidat aus dem DAX gesehen. Noch vor rund einer Woche hatte er sogar Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga für die Lufthansa oder den Bausoftware-Hersteller Nemetschek errechnet. Diese haben sich den aktuellen Daten zufolge jedoch zerschlagen.

Die Deutsche Börse wird die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) zum Stichtag 29. August überprüfen. Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss am Mittwoch, 3. September, bekannt gegeben und treten am Montag, 22. September, in Kraft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/ck/mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von VW, BMW & Co. in Grün: IG Metall ruft zu Dividenden-Abstrichen bei Auto-Aktionären auf
Porsche SE-Aktie ungeachtet dessen fester: Jahresprognose gekappt
Erholung der Sartorius-Aktie setzt sich fort - Jefferies-Kaufempfehlung
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten