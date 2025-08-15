Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Index-Monitor
|
15.08.2025 10:04:00
JPMorgan-Prognose: GEA und Scout24 könnten Porsche AG und Sartorius im DAX ersetzen
Nach wie vor sieht Analyst Pankaj Gupta den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA aus dem MDAX in den DAX aufsteigen. In den Index der mittelgroßen Werte absteigen dürften dafür nach wie vor der Sportwagenbauer Porsche und obendrein der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, wie der Experte in einer aktuellen Studie schreibt.
Zuvor hatte Gupta neben der Porsche AG auch die Volkswagen-Dachholding Porsche SE als Abstiegskandidat aus dem DAX gesehen. Noch vor rund einer Woche hatte er sogar Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga für die Lufthansa oder den Bausoftware-Hersteller Nemetschek errechnet. Diese haben sich den aktuellen Daten zufolge jedoch zerschlagen.
Die Deutsche Börse wird die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) zum Stichtag 29. August überprüfen. Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss am Mittwoch, 3. September, bekannt gegeben und treten am Montag, 22. September, in Kraft.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
/ck/mis/stk
NEW YORK (dpa-AFX)
