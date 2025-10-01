Sartorius vz. Aktie

213,50EUR 15,95EUR 8,07%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
01.10.2025 09:53:53

Sartorius vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
196,40 € 		Abst. Kursziel*:
42,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
213,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten