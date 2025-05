Keine Impulse: Dow Jones zum Handelsende in Seitwärtsbewegung

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 41 859,09 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,826 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 42 354,46 Punkte an der Kurstafel, nach 41 860,44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 090,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 41 714,43 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 39 186,98 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der Dow Jones auf 43 428,02 Punkte taxiert. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2024, den Stand von 39 671,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 1,26 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 2,23 Prozent auf 61,32 USD), Merck (+ 1,12 Prozent auf 77,84 USD), Amazon (+ 0,98 Prozent auf 203,10 USD), Goldman Sachs (+ 0,80 Prozent auf 598,23 USD) und Honeywell (+ 0,79 Prozent auf 223,63 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,08 Prozent auf 296,67 USD), Home Depot (-1,51 Prozent auf 325,40 EUR), Verizon (-1,42 Prozent auf 43,13 USD), Coca-Cola (-0,99 Prozent auf 71,14 USD) und IBM (-0,96 Prozent auf 258,37 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40 531 241 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,983 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie verzeichnet mit 8,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

