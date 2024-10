Keine Impulse: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start seitwärts

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 5 003,92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,257 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 5 007,27 Punkten, nach 5 003,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 010,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 001,49 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 4 843,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 5 043,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 136,12 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 10,88 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,05 Prozent auf 238,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,37 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,69 Prozent auf 37,90 EUR), Infineon (+ 0,62 Prozent auf 30,61 EUR) und SAP SE (+ 0,62 Prozent auf 209,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-1,06 Prozent auf 46,74 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,42 Prozent auf 132,34 EUR), Siemens (-0,33 Prozent auf 185,22 EUR), Allianz (-0,27 Prozent auf 296,30 EUR) und Stellantis (-0,19 Prozent auf 11,86 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 251 952 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 326,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at