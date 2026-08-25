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25.08.2026 21:06:18

KI gegen KI: Wird CrowdStrike zum großen Gewinner?

Kolumne
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Künstliche Intelligenz verändert die Technologiebranche – und könnte ausgerechnet Cybersecurity-Aktien zu den großen Gewinnern machen. Im Gespräch mit Raimund Brichta von n-tv erklärt Iris Heinen von WH SelfInvest, warum KI die Angriffsfläche für Cyberkriminelle vergrößert, zugleich aber für moderne Sicherheitslösungen unverzichtbar ist. Entsteht hier gerade einer der spannendsten Wachstumsmärkte der KI-Ära?

m Fokus stehen CrowdStrike, Palo Alto Networks und Fortinet. Besonders CrowdStrike überzeugt mit einer dynamischen Kursentwicklung und dem Anspruch, die führende Sicherheitsplattform für das KI-Zeitalter zu werden. Doch die Erwartungen sind inzwischen enorm: Kann CrowdStrike seinen Höhenflug fortsetzen – oder wird die hohe Bewertung zum Risiko?

Außerdem geht es um die Momentum-Strategie und die Frage, wie Anleger gezielt nach den stärksten Aktien einer Vergleichsgruppe suchen können. Warum Stärke häufig weitere Stärke hervorbringt, weshalb vermeintlich günstige Aktien nicht automatisch die bessere Wahl sind und wann Momentum-Anleger wieder aussteigen sollten, erfahren Sie im Video.

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Fortinet Inc 131,02 -0,59% Fortinet Inc
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