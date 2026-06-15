NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.06.2026 19:05:00
KI-Inferencing: US-deutsches Start-up will Nvidia ausstechen
Dank logarithmischer Mathematik soll der 3-Nanometer-Chip Tensordyne Napier KI wesentlich schneller und effizienter berechnen als Nvidia-Beschleuniger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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