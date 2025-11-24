Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent stärker bei 46 448,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,869 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,944 Prozent auf 45 808,65 Punkte an der Kurstafel, nach 46 245,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 587,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 108,01 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Wert von 47 207,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 45 631,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der Dow Jones mit 44 296,51 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 2,70 Prozent auf 100,40 USD), Amazon (+ 2,53 Prozent auf 226,28 USD), IBM (+ 2,25 Prozent auf 304,12 USD), Goldman Sachs (+ 2,15 Prozent auf 790,71 USD) und NVIDIA (+ 2,05 Prozent auf 182,55 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Procter Gamble (-2,61 Prozent auf 146,98 USD), Verizon (-2,47 Prozent auf 40,21 USD), Walt Disney (-2,24 Prozent auf 101,94 USD), McDonalds (-1,44 Prozent auf 304,90 USD) und Nike (-1,39 Prozent auf 61,93 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 72 971 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at