Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|
27.11.2025 15:14:51
Klarna gewinnt Lufthansa-Gruppe als Kunden
Der schwedische Bezahldienste-Anbieter und Buy-Now-Pay-Later-Spezialist Klarna hat einen grossen Kunden gewonnen. Neu können auch die Tickets aller Airlines der Lufthansa-Gruppe, inklusive der Swiss, in Ratenzahlung gekauft werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!