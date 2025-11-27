Klarna Aktie

Klarna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512

27.11.2025 15:14:51

Klarna gewinnt Lufthansa-Gruppe als Kunden

Der schwedische Bezahldienste-Anbieter und Buy-Now-Pay-Later-Spezialist Klarna hat einen grossen Kunden gewonnen. Neu können auch die Tickets aller Airlines der Lufthansa-Gruppe, inklusive der Swiss, in Ratenzahlung gekauft werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
