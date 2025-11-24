Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,30 Prozent auf 28 632,48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 331,416 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,504 Prozent fester bei 28 406,19 Punkten in den Handel, nach 28 263,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 28 403,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 698,64 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 291,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 998,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 180,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,33 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 6,37 Prozent auf 287,20 EUR), AIXTRON SE (+ 5,82 Prozent auf 17,27 EUR), United Internet (+ 4,81 Prozent auf 25,26 EUR), IONOS (+ 4,49 Prozent auf 27,95 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,78 Prozent auf 45,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-4,55 Prozent auf 69,20 EUR), RENK (-4,37 Prozent auf 48,64 EUR), Evonik (-2,31 Prozent auf 13,11 EUR), CTS Eventim (-1,36 Prozent auf 83,50 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0,92 Prozent auf 21,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 9 237 842 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 39,223 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

