Klima-Aktivisten 26.11.2025 16:08:00

Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer zu 400.000 Euro Strafzahlung an Eurowings verurteilt

Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer zu 400.000 Euro Strafzahlung an Eurowings verurteilt

Zehn Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation müssen wegen einer Blockade des Hamburger Flughafens mehr als 400.000 Euro an die Lufthansa-Tochter Eurowings zahlen.

Das hat das Landgericht Hamburg mehr als zwei Jahre nach dem Vorfall in einem Zivilprozess entschieden, wie das Gericht mitteilte. Zunächst berichteten mehrere Medien, darunter die "Bild".

Sollten die Beklagten abermals einen Flughafen blockieren, können sie bis zu sechs Monate in Ordnungshaft genommen werden, wie das Gericht weiter entschied. In anderen Worten: Sie kämen ins Gefängnis.

Ein Schnitt durch den Zaun

Am 13. Juli 2023 hatten die Klimaschutzaktivisten einen Zaun am Flughafen aufgeschnitten und sich so Zugang zum Gelände verschafft. Vier von ihnen klebten sich in der Nähe von Start- und Landebahnen fest. Insgesamt waren vier Frauen und sechs Männer beteiligt, die damals zwischen 19 und 63 Jahre alt waren.

Eurowings hatte stellvertretend für den Lufthansa-Konzern geklagt. Das Urteil fiel bereits am 20. November, ist aber erst am Dienstag öffentlich geworden. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent auf 8,16 Euro.

/lkm/DP/stw

HAMBURG (dpa-AFX)

